Rus turistleri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 18 yaralı (1)

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA- Denizli karayolunda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA- Denizli karayolunda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
18 Mayıs 2017 Perşembe 10:22
Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - MUĞLA- Denizli karayolunda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
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