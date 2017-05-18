Rus turistleri taşıyan midibüs devrildi: 18 yaralı (3)

"YARALANANLAR RUS DEĞİL UKRAYNALI"

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 2'si Türk 18 kişinin yaralandığı midibüs kazasındaki yolcuların Rus değil Ukraynalı kafile olduğu açıkladı. Dr. Tekin, "Olay yerine giden sağlık görevlilerimiz, kaza yerindeki yaralıların konuşmalarından Rus olduklarını zannetti. Bunu olayın sıcaklığına bağlıyoruz. Şu anda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13, Muğla Özel Yücelen Hastanesi'nde ise 4 ve aracının başından ayrılmayan, kaza yerinde tedavisi yapılan midibüs şoförü olmak üzere 18 yaralı var. 3'ünün sağlık durumu ciddiytini koruyor, diğerlerinin ise sağlık durumları iyi" dedi.

KAZA NEDENİ YAĞIŞ

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ise kazayla ilgili açıklama yaptı. Kazanın yağıştan meydana geldiğini açıklayan Kaymakamı Yıldız, "Bodrum'dan Pamukkale istikametine gitmekte olan bir tur aracı. Kazada 18 kişi yaralı var. Aşırı yağıştan dolayı virajı alamamış ve yan yatmış. Biraz durumu ciddi olan yaralılar var. Hepsi hastanelere sevk edildi. Gerekli tedbirler alındı. Yol trafiğe açıldı" dedi.

Kazayla ilgili olarak Kaymakam Yıldız'a bilgi veren midibüsün şoförü Taner Güngör ise, "Bodrum'dan Pamukkale'ye tur yapıyoruz. Araç şirkete ait. Ben şoförüyüm" diye konuştu.

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