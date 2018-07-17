Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Rus turist, Hırvatistan'ı destekleyen Ukraynalı turisti öldürdü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, tatil yapan Rus turist A.P.(30), Rusya- Hırvatistan arasındaki Dünya Kupası maçını izlerken Hırvatistan'ı desteklediği gerekçesiyle Ukraynalı Andrey Sova (57) ile tartıştı. Çıkan kavgada Sova'yı tekme yumruk...

Rus turist, Hırvatistan'ı destekleyen Ukraynalı turisti öldürdü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, tatil yapan Rus turist A.P.(30), Rusya- Hırvatistan arasındaki Dünya Kupası maçını izlerken Hırvatistan'ı desteklediği gerekçesiyle Ukraynalı Andrey Sova (57) ile tartıştı. Çıkan kavgada Sova'yı tekme yumruk döverek ölümüne neden olan A.P. tutuklandı.
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Ukraynalı Andrey Sova ile Rus A.P., 7 Temmuz'da Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelen Rusya- Hırvatistan maçını otelde izledi. Normal süresi 2- 2 biten maçta iddiaya göre Sova, Hırvatistan'ı destekledi. Penaltılarda Rusya'nın 4-3'lük skorla elendiği maçta, Andrey Sova'nın Hırvatistan'ın gol atmasına sevinmesine A.P. tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada aldığı yumruk ve tekmelerle ağır yaralanan Sova, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Andrey Sova, 14 Temmuz'da yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
Andrey Sova'yı darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen A.P. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.P. yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine dün tekrar gözaltına alınan A.P., Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325