Rus kadını boğarak öldüren sanığa 25 yıl hapis istemi

ANTALYA'da, Rus vatandaşı Yuliia Bilohub'u (42) boğduğu iddiasıyla tutuklanan Özgür Tandoğan'ın (28) yargılanmasına başlandı. Rus kadını, erkekliğine laf ettiği için öldürdüğünü söyleyen Tandoğan'ın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Muratpaşa ilçesinde geçen yıl 3 Eylül akşamı, Özgür Tandoğan, Ukrayna asıllı Rus vatandaşı Yuliia Bilohub ile tanıştı. İkili bir eğlence merkezine giderek, alkol aldı. İlerleyen saatlerde de eğlence merkezinden çıkıp, Konyaaltı Sahili'ndeki ağaçlık alana gitti. Çevredekiler ise bir kadın ile bir erkeğin elektrik trafosu arkasında kavga ettiğini görünce durumu devriye görevindeki bekçilere haber verdi. Tarif edilen yere gelen bekçiler, Tandoğan'ı, üstünde kıyafet olmayan Yuliia Bilohub'ın başına oturmuş halde buldu. Kadının hayatını kaybettiğini fark eden bekçiler durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan Tandoğan'ın üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzük çıktı. Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan Tandoğan'ın denetimli serbestlik kapsamında imza yükümlülüğü olduğu belirlendi. Tandoğan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Özgür Tandoğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

'SÖYLEDİKLERİ ZORUMA GİTTİ'

Özgür Tandoğan, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Tandoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile sanık avukatları katıldı. Sanık Özgür Tandoğan savunmasında, maktul ile parkta tanıştığını belirterek, şunları anlattı:

"Birlikte bir mekana gittik ve alkol aldık. Ardından bir taksiye binerek olay yerine gittik. Maktulle birlikte lavabo ihtiyacımızı gidermek için trafo arkasına gittik ve ihtiyacımızı giderdik. Oranın sakin olduğunu görünce ben de trafoya yaslandım. O da bana yaslandı. Bu sırada yakınlaşma oldu. Alkolden dolayı bir şey yapamadım. Beni ittirip üzerime çıktı. 'Bir şey yapamıyorsun' dedi. Gülmeye başladı. Söyledikleri zoruma gitti. Elimle hamle yapıp 'Sus, sus' şeklinde dudaklarına, ağzına iki üç kere elimi saniyelik olarak koyup çektim."

Tanık olarak dinlenen bekçiler ise olay yerine gittiklerinde sanığı, kadının başının üzerinde çömelir vaziyette gördüklerini belirtti.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



