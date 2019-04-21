Rus fırkateyni, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, () - RUS Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait, 494 borda numaralı, 'RFS Admiral Grigorovich' adlı güdümlü füze fırkateyni, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz'den yola çıkan ve bu sabah İstanbul Boğazı'nı geçen, Rus Donanması'nın en modern savaş gemileri arasında yer alan, 494 borda numaralı, 'RFS Admiral Grigorovich' adlı güdümlü füze fırkateyni, saat 15.30'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Güvenlik nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın botuyla eşlik edilen Rus fırkateyni, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 17.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus fırkateyninin güvertesinde çok sayıda askerin nöbet tuttuğu görüldü.



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