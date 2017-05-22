Rus çift motosikletle dereye yatağına uçtu

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde, Rus tatilci İurii Mindiiarov'un kullandığı elektrikli motosikletin kontrolden çıkarak dere yatağına uçması sonucu sürücü ve eşi Natalia Mindiiarova hafif yaralandı.Yeni Mahalle'de kiraladığı 3 tekerlekli 07 GPB 65 plakalı elektrikli motosikletle haraket halinde olan Rus tatilci İurii Mindiiarov, saat 10.00 sıralarında Ahmet Çavuş Caddesi'ne geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına uçtu. Çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan İurii Mindiiarov ile Natalia Mindiiarova için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra İurii Mindiiarov kendi başına dere yatağından çıkarken, Natalia Mindiiarova ise sedyeye alındıktan sonra itfaiye ve sağlık görevlilerince dere yatağından çıkarıldı. Ambulansla Kemer Yaşam Hastanesi'ne götürülen Rus çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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