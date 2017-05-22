Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Rus çift motosikletle dereye yatağına uçtu

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde, Rus tatilci İurii Mindiiarov'un kullandığı elektrikli motosikletin kontrolden çıkarak dere yatağına uçması sonucu sürücü ve eşi Natalia Mindiiarova hafif yaralandı. Yeni Mahalle'de kiraladığı 3 tekerlekli...

Rus çift motosikletle dereye yatağına uçtu
ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde, Rus tatilci İurii Mindiiarov'un kullandığı elektrikli motosikletin kontrolden çıkarak dere yatağına uçması sonucu sürücü ve eşi Natalia Mindiiarova hafif yaralandı.
Yeni Mahalle'de kiraladığı 3 tekerlekli 07 GPB 65 plakalı elektrikli motosikletle haraket halinde olan Rus tatilci İurii Mindiiarov, saat 10.00 sıralarında Ahmet Çavuş Caddesi'ne geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına uçtu. Çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan İurii Mindiiarov ile Natalia Mindiiarova için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra İurii Mindiiarov kendi başına dere yatağından çıkarken, Natalia Mindiiarova ise sedyeye alındıktan sonra itfaiye ve sağlık görevlilerince dere yatağından çıkarıldı. Ambulansla Kemer Yaşam Hastanesi'ne götürülen Rus çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246