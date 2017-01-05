Rus Büyükelçi suikastı ile ilgili İzmir'de gözaltına alınanların sorgusu sürüyor

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen Mevlüt Mert Altıntaş'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınan ve polis okulundaki FETÖ mensuplarının 'abisi' olduğu belirtilen Süleyman Ergen'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin sorgusu sürüyor.

Ankara'da resim sergisi açılışına katılan Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen, kendisi de çatışmada öldürülen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi ile bağlantılarına yönelik önce Aydın'da, ardından İzmir'de operasyon düzenlendi. Aydın Söke'de yapılan ilk operasyonda polis memurunun babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş, dayısı Hüseyin Furuncu ve eşi Sevinç Furuncu ile diğer dayısı Hasan Furuncu, gözaltına alındı. Sorguları Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde üç gün süren suikastçı polisin ailesi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nda okuduğu 2012 ile 2014 yıllarında, bağlantıda olduğu kişilere yönelik de İzmir'de operasyon yapıldı. O zaman okulun yemekhanesinde görev yapan ancak FETÖ üyelerinin de abisi durumunda olduğu belirtilen Süleyman Ergen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Altıntaş ile geçmişteki bağları araştırılan bu kişilerin, FETÖ içerisindeki bağlantıları da soruşturuldu. 6 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği belirtildi.

