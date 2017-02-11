Rus bombardımanında şehit olan onbaşı 'Ben şehit olacağın' diye El Bab'a gitmiş (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Sabancı Merkez Camii'ne getirilen şehit Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesini annesi Sema Topal ile kardeşleri asker selamı ile karşıladı. AB Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve binlerce kişinin katıldığı törende, yakınları şehidin tabutuna kapanıp gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran kız kardeşi Büşra, ağabeyinin üniformasını kokladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal'ın cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Ardından da götürüldüğü Adana Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
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