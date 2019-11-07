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Rus birliklerinin Kamışlı'daki devriyeleri görüntülendi
SURİYE'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerinin zırhlı araçlarla yaptıkları devriye Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar görüntülendi....
GÜVENLİK 07.11.2019, 17:27
SURİYE'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerinin zırhlı araçlarla yaptıkları devriye Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar görüntülendi. Rus askerlerinin Kamışlı kentinde devriye faaliyeti yaptıkları öğrenilirken, devriyede bazı sivil araçların da yer aldığı görüldü. Kamışlı'nın batı bölgesine doğru ilerleyen araçlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde Rus askerlerini taşıyan zırhlı araçlar görüntülendi. Rus askerlerinin Kamışlı kentinde devriye faaliyeti yaptıkları öğrenilirken, devriyede bazı sivil araçların da yer aldığı görüldü. Kamışlı'nın batı bölgesine doğru ilerleyen araçlar bir süre sonra gözden kayboldu.
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