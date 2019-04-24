Rus asıllı kadına, erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltı

ANTALYA'da Rus asıllı Türk vatandaşı Liouboy Y., birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı Sarper S.'yi bacağından bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen Liouboy Y., "Kahvaltı yaptığımız sırada bıçak bacağına düştü, yaralandı" dedi. Polis, bıçağın olaydan sonra yıkandığını belirledi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerinde bulunan sitede, apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Dün akşam bir araya gelen Sarper S. ile arkadaşı Liouboy Y. adlı kadın, alkol almaya başladı. Sarper S. ile Liouboy Y. arasında ilerleyen saatlerde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Komşuların şikayeti üzerine polisin 3 kez gelip uyarıda bulunduğu Sarper S. ile Liouboy Y.'nin tartışması, sabah saatlerine kadar devam etti.

Saat 10.00 sıralarında Sarper S.'nin sağ bacağından bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, diz üstünden yaralanan Sarper S.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Polis ise Liouboy Y.'yi gözaltına aldı. Evde inceme yapan polis, Sarper S.'nin yaralanmasına neden olan bıçağın, olay sonrası yıkandığını belirledi.

Suçlamayı kabul etmeyen Liouboy Y. ise ilk ifadesinde, "Sabah kahvaltı yaptığımız sırada elimden düşen bıçak, sağ dizine saplandı" dedi. Diğer yandan tartışmadan rahatsız olduğunu belirten komşuları N.O., "İkili arasındaki tartışma sabaha kadar sürdü. Ben bir ara 'Şimdi kadını aşağıya atacak' diye çok korktum" diye konuştu.

Polis merkezine götürülen Liouboy Y.'nin işlemlerinin sürdüğü, Sarper S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



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