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Rum vatandaşının cinayet sanığı cezaevinde intihara kalkıştı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde Solomos Apostolidis (65) isimli Rum vatandaşının öldürülmesiyle ilgili aranırken Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Erdinç...

Rum vatandaşının cinayet sanığı cezaevinde intihara kalkıştı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kentinde Solomos Apostolidis (65) isimli Rum vatandaşının öldürülmesiyle ilgili aranırken Yalova’nın Çınarcık ilçesinde polise teslim olan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Erdinç Ş. (22), konulduğu Yalova Cezaevi'nde intihar girişiminde bulundu.
KKTC'de Solomos Apostolidis isimli Rum vatandaşının öldürülmesi ile ilgili Girne Polis Müdürlüğü ve Interpol Daire Başkanlığı tarafından aranan Adana doğumlu serbest meslek sahibi Erdinç Ş., cumartesi günü Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Erdinç Ş., burada verdiği ilk ifadesinde, Solomos Apostolidis ile kumar oynarken tanıştığını iddia edip, "Para almak bahanesiyle evine gitmek için birlikte yola çıktık. Ancak arabayı ıssız bir yere götürerek, burada bana istismarda bulunmak istedi. Bunun üzerine başına taşla vurarak yaraladım. Ölüp ölmediğini bilmeden olay yerinden Apostolidis'in arabasıyla kaçtım. Uçakla Türkiye'ye gelip, Adana'da birkaç gün kaldıktan sonra Yalova'ya, arkadaşımın yanına geldim. Apostolidis'in öldüğünü ablamdan öğrendim. Arandığımı öğrenince de gelip polise teslim oldum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdinç Ş., geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği Yalova Adliyesi’nde nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Yalova Cezaevi'ne konulan Erdinç Ş., bugün kendini asarak intihara kalkıştı. Erdinç Ş.'yi fark eden diğer mahkûmlar, durumu infaz koruma memurlarına bildirdi. Görevlilerin ilk müdahalesini cezaevinde yaptığı Erdinç Ş., daha sonra çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer, hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdiği Erdinç Ş.'nin psikiyatr tarafından da muayene edildiği açıkladı. İntihar girişimi ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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