Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuya 1 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ile 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda ilçeye bağlı Alidam köyünde M.K.'nın evinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alındı. Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla operasyon düzenlenen evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi ile 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Tabanca ve uyuşturucuya el koyan ekipler, M.K.'yı gözaltına alarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

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