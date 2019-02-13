Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

Ruhsatsız otele fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te ruhsatsız olduğu iddia edilen bir otele yapılan fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyet...

Ruhsatsız otele fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te ruhsatsız olduğu iddia edilen bir otele yapılan fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, otele baskın düzenledi. Ruhsatsız olduğu belirlenen otel ve otelin içindeki SPA merkezi mühürlendi. Otel sahibi T.A. (46) ile otelin kadın çalışanları K.T. (33) ve M.Ç.'nin (34) yanı sıra fuhuş yaptıkları iddia edilen 5 kadın daha gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan 5 kadın serbest bırakılırken, otel sahibi ve iki çalışanı fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlaması ile Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328