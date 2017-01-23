Ruhsatsız işyerinde kaçak silahlar

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada 8 av tüfeği, 53 bıçak ve 4 muşta ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah ve bıçak satışı yapılan noktalarda çalışma başlattı. Ruhsatsız faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada ruhsatsız ve faturasız olduğu tespit edilen 8 av tüfeği, 53 bıçak ve 4 muştaya el koydu. Operasyon kapsamında işyerini işlettiği belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.



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