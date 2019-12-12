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Ruhsatsız 10 pompalı tüfekle yakalandı
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince takibe alınarak durdurulan araçta ruhsatsız 10 pompalı tüfek ele geçirdi, araç sürücüsü İ.Ö. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri silah kaçakçılığını önlemeye yönelik...
GÜVENLİK 12.12.2019, 13:35
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince takibe alınarak durdurulan araçta ruhsatsız 10 pompalı tüfek ele geçirdi, araç sürücüsü İ.Ö. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda İ.Ö. isimli şüphelinin silah ticareti yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, il merkezinde aracı takibe aldıktan sonra durdurarak arama yaptı. Aramalarda marka ve seri numarası bulunmayan ruhsatsız 10 pompalı tüfek ele geçirdi. Pompalı tüfeklere el konulurken, İ.Ö gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda İ.Ö. isimli şüphelinin silah ticareti yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, il merkezinde aracı takibe aldıktan sonra durdurarak arama yaptı. Aramalarda marka ve seri numarası bulunmayan ruhsatsız 10 pompalı tüfek ele geçirdi. Pompalı tüfeklere el konulurken, İ.Ö gözaltına alındı.
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