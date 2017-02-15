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RTEÜ’de dekan ve 3 öğretim görevlisi FETÖ'den gözaltına alındı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () – RİZE’de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aralarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Ekrem A.'nın da bulunduğu 4 öğretim görevlisi...

RTEÜ’de dekan ve 3 öğretim görevlisi FETÖ'den gözaltına alındı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () – RİZE’de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aralarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Ekrem A.'nın da bulunduğu 4 öğretim görevlisi gözaltına alındı.
Rize Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Rize Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları iddiası ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Ekrem A. ile öğretim görevlileri A.G. ve A.B., ve A.G. gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde arama yapılan ve telefon ve bilgisayar yedekleri alınan 4 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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