Röntgen filmi ve şampuan kutusuyla evlerin kapısını açan 3 kadın yakalandı

ADANA'da evlerin kapısını röntgen filmi ve şampuan kutusuyla açarak soyan 1'i hamile 3 kadın hırsız, suçüstü yakalandı.



Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmana giren 3 kadını gören vatandaşlar, polisi aradı. Adrese gelen ekipler, kadınları çatı arasında gizlenirken yakaladı. Başak K. (24), Kiraz K. (25) ve Kader Ç.(18) oldukları belirlenen kadınların, 5'inci kattaki daireye girerek hırsızlık yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kadının evlere, kapılarını röntgen filmi ve kestikleri şampuan kutularıyla açtıkları öğrenildi. Şüphelilerden Kader Ç.'nin 3 aylık hamile olduğu, tutuklu bulunduğu cezaevinden bu nedenle ev hapsi verilerek, salıverildiği belirlendi. Çok sayıda sabıka kayıtları bulunan kadınların haklarında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları olduğu da tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Başak L. ve Kiraz K. tutuklandı. Kader Ç. ise ev hapsi verilerek, salıverildi.