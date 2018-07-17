Römorktan düşen belediye işçisi öldü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak görev yapan Himmet Türkan (36), traktörün römorkundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü'ne ait traktörün römorkunda dengesini yitiren işçi Himmet Türkan, yola düştü. Ağır yaralanan Türkan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Himmet Türkan, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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