Romanya'dan SEGBİS ile katıldığı duruşmada 6 yıl hapis cezası

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, terk ettiği erkek arkaşını, kendisini dövdüğü için bıçaklayarak ağır yaralayan Romanyalı Marcela Hornea (39), Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davaya ülkesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak, savunma yaptı. Antalya'dan yurt dışına gerçekleştirilen ilk SEGBİS ile son sözü sorulan Hornea, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 7 Ekim 2011 tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Romanya vatandaşı Marcela Hornea, 6 yıl birlikte yaşadığı Mehmet Ali Öztürk ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hornea, evi terk edip, bir arkadaşıyla kalmaya başladı. Olay günü, Öztürk, Hornea'nın kaldığı eve giderek, geri dönmesi için ısrar etti. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, Hornea'yı dövdü. Marcela Hornea da eline geçirdiği bıçak ile Mehmet Ali Öztürk'ü bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öztürk, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

3 YIL HAPİS CEZASI

Olaydan sonra gözaltına alınan ve tutuklanan Marcela Hornea 'kasten yaralama' suçundan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edilen Hornea, ülkesine döndü. Karar, temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. 1. Ceza Dairesi, bozma ilamında sanığın 'kasten yaralama' suçundan değil, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davada ülkesine dönen Marcela Hornea hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SEGBİS İLE İFADE VERDİ

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına Hornea, Romanya'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Antalya'dan ilk kez yurt dışına SEGBİS bağlantısı kurulan duruşmada Marcela Hornea, Romanya'nın Galati Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Beligou Dragoş başkanlığında, tercüman eşliğinde ifade verdi. Son sözü sorulan Hornea, pişman olduğunu belirterek, "Benim öldürme kastım yoktu. Kötü niyetim yoktu. Bir an sinirlendim. Hiç böyle bir niyetim yoktu" dedi.

Mahkeme, sanığı 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezayı 'eylemin teşebbüs aşamasında kalması' nedeniyle 10 yıla indirdi.

Suçun haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme, 7 yıl 6 aya düşürdüğü cezayı iyi hal indirimiyle 6 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yakalama emrini kaldırdı.