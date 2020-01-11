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Roket ve Afra'lı aramada uyuşturucuyla yakalandı
GÜVENLİK 11.01.2020, 12:13
ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8,2 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Biga Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı doğrultusunda T.D’nin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği ‘Roket’ ve bomba arama köpeği ‘Afra’nın da kullanıldığı aramalarda, 8,2 gram esrar, 1 ruhsatsız özel yapım otomatik av tüfeği, 8 el yapımı bıçak, 1 el yapımı balta, 2 el yapımı saplama demiri ve 1 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Biga Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı doğrultusunda T.D’nin evinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği ‘Roket’ ve bomba arama köpeği ‘Afra’nın da kullanıldığı aramalarda, 8,2 gram esrar, 1 ruhsatsız özel yapım otomatik av tüfeği, 8 el yapımı bıçak, 1 el yapımı balta, 2 el yapımı saplama demiri ve 1 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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