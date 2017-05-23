Roket davasında sona gelindi 

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da PKK'ya ait 3 roketatar, 29 roketatar mühimmatı ve 3 zaman ayarlı ateşleme rampasının ele geçirildiği olayla ilgili 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasında sona gelindi. Duruşma savcısı, sanıkların 15 yıl ile 51 yıl arasında değişen hapis cezaları ile cezalandırılmasını istedi.

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda 5 Mart 2016'da yol kontrolü yapan ekipler, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nden İstanbul'a gittiği belirtilen 34 FP 6210 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde ele geçen uzaktan kumanda ile ateşleme özelliği taşıyan Rus yapımı roketatar ve başlıklar bomba uzmanı polislerce etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili Abdullah Arslan, Dilara Oran, halası Fatma Oran, Musa Kurt, Hasan Akman, Ali Akman, Abdullah Günsel, Şeyhdavut Kızıldağ, Fehim Demirbağ, Hasan Sağlam ve Sami Öztürk tutuklandı. Sanıklar hakkında 'terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası', 'taşınması yasak olan silahları bulundurma' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Devam eden yargılamalarda Abdullah Arslan, Abdulhamit Ahmet, Fatma Oran, Dilara Oran ve Sami Öztürk'ün tutukluluğu devam ederken diğer sanıklar tahliye edildi.

KAÇAK SİGARA SAVUNMASI

Roket ve mühimmatların bulunduğu aracı kullanan Abdullah Arslan, araçta kaçak sigara olduğunu sandığını öne sürerek, "Mardin'e ismini Rezzan olarak bildiği bir şahıs, bagajında kaçak sigara olduğu söylediği aracı İstanbul'a götürmem için 1000 dolar teklif etti. Maddi durumum kötü olduğu için kabul ettim. Araçta roketatar ve mühimmat olduğunu bilmiyordum" diye savunma yaptı.

Aile süsü verilmek için araçlara bindirildiği öne sürülen Fatma ile Dilara Oran ise, İstanbul'a gelinlik provasına gitmek için Abdullah Arslan'ın aracına bindiklerini, roketler konusunda bilgileri olmadığını söyledi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

SAVCI 15- 51 YIL CEZA İSTEDİ

Mahkeme savcısı araştırılmasını istediği başka bir hususun kalmadığını belirterek mütalaasını verdi. Savcı, Hasan Akman, Ali Akman, Musa Kurt, Fehim Demirbağ ve Şeyhdavut Kızıldağ'ın PKK örgüt üyeliği suçundan 15'er yıl, Abdullah Aslan, Abdullah Günsel, Dilara Oran, Fatma Oran ve Abdülhamit Ahmet'in örgüte silah yardımı suçundan 22'şer yıl 6 ay, Sami Öztürk'ün ise örgüt üyeliği ve yasadışı silah temini suçlarından 51 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, karar verilmesi için duruşmayı erteledi.

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