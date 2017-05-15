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Rögarda mahsur kalan 5 köpek yavrusu 1 saatte kurtarıldı

ADIYAMAN’da, TOKİ konutlarının bahçesindeki kırık bölümden girdikleri rögarda mahsur kalan 5 yavru köpek, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana...

Rögarda mahsur kalan 5 köpek yavrusu 1 saatte kurtarıldı
ADIYAMAN’da, TOKİ konutlarının bahçesindeki kırık bölümden girdikleri rögarda mahsur kalan 5 yavru köpek, itfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Konutların bahçesindeki rögarda köpek sesleri duyan Şevket Kollu, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri,rögardaki küçük bir kırık bölümden içeri girip çıkamayan yavru köpekler için seferber oldu. Ekipler, murç ve balyozla betonu kırıp yavru köpekleri kurtardı. Sağlıklı oldukları belirlenen yavru köpekler, çalışma boyunca olay yerinden ayrılmayan anneleri tarafından beslenmeye başladı. 

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