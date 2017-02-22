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Rize’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Muhammet KAÇAR/ARDEŞEN, (Rize), ()– RİZE’nin Ardeşen İlçesi’nde bir berber dükkanında yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat...

Rize’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Muhammet KAÇAR/ARDEŞEN, (Rize), ()– RİZE’nin Ardeşen İlçesi’nde bir berber dükkanında yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Ardeşen İlçesi’nde bir berber dükkanında uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcısı’nın nezaretindeki operasyonda iş yerinde 1 kilogram esrar, 10 gram toz esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 7 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. İş yeri sahibi D.Y. ile birlikte olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

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