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Rize’de otomobil, kamyonetle çarpıştı; Dereci çifti öldü

RİZE'nin Ardeşen İlçesi'nde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 68 yaşındaki Resul ile eşi 64 yaşındaki Nafiye Dereci öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde İlçesi'ndeki Sıfat Köyü'nde meydana geldi. Resul...

Rize’de otomobil, kamyonetle çarpıştı; Dereci çifti öldü
RİZE'nin Ardeşen İlçesi'nde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 68 yaşındaki Resul ile eşi 64 yaşındaki Nafiye Dereci öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde İlçesi'ndeki Sıfat Köyü'nde meydana geldi. Resul Dereci yönetimindeki 53 FL 103 plakalı otomobil karşı yönde seyreden Fatih D. yönetimindeki  53 FE 092 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Resul ve eşi Nafiye Dereci öldü,aynı araçta bulunan Sena Dereci ve Hanife Dereci de yaralandı. Yaralılar ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

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