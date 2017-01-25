Rize’de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 1’i tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla daha önce açığa alınan 14 öğretmen gözaltına alındı. Bu kişiler arasında bulunan A.D.’ye kayıtlı hattın kullanıldığı telefonda ‘ByLock’ programı tespit edildi. Hattı kullandığı belirlenen A.D.’nin oğlu H.D. gözaltına alındı. A.D. ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki sorguları sonrasında adliyeye sevk edilen H.D. tutuklanırken, B.K, A.Y., S.K., F.K., Z.G. ve S.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 7 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.