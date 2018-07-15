Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Rize’de denizde hortum korkuttu

Aytekin KALENDER/RİZE, ()- RİZE’de sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından denizde oluşan hortum, korkuttu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Rize'de Meteoroloji yetkililerinin de uyarılarda...

Rize’de denizde hortum korkuttu

Aytekin KALENDER/RİZE, ()- RİZE’de sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından denizde oluşan hortum, korkuttu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Rize'de Meteoroloji yetkililerinin de uyarılarda bulunduğu yağış, sabahın erken saatlerinde başladı. Rüzgarla birlikte etkili olan yağış sırasında kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 50 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. Paniğe neden olan hortum, şehrin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla kaydedildi.
Meteoroloji yetkilileri, Rize çevreleriyle Giresun ve Artvin'de şiddetli ve aşırı yağış beklendiğini duyurarak, meydana gelebilecek ani sel, su basını, heyelana karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusundaki uyarılarını yineledi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325