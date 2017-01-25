Rize’de 6 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Muhammet KAÇAR / RİZE, () - RİZE’de, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 öğretmenden 6’sı tutuklandı.
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla daha önce açığa alınan 6’sı kadın 14 öğretmen gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 2’si mahkemece, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişi de tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne kondu.