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Rize'de TIR, yolcu midibisüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Muhammet KAÇAR/ DEREPAZARI, (Rize), ()– RİZE’nin Derepazarı İlçesi’nde TIR’ın yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 20 kişi yaralandı. Kaza saat 14.30...

Rize'de TIR, yolcu midibisüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

Muhammet KAÇAR/ DEREPAZARI, (Rize), ()– RİZE’nin Derepazarı İlçesi’nde TIR’ın yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2’si ağır 20 kişi yaralandı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Derepazarı İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize’den Trabzon yönüne giden Metehan Gülcehan’ın kullandığı kuru çay yüklü 08 K 6235 plakalı TIR, yol kenarında yolcu almak duran Yaşar Çolak’ın kullandığı 53 KA 714 plakalı Kalkandere Belediyesi’ne ait midibüse arkadan çarptı.
Kazada savrulan yolcu midibüsü, park halindeki 53 K 1118 plakalı kamyona çarptıktan sonra devrildi. Olay yerine koşan vatandaşlar yan yatan midibüsü kaldırarak yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yolcu midibüsünde sıkışan 1 kişi ise Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılarak ambulansa taşındı.
Kimliği belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2’si ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'si Rize Devlet Hastanesi’nde, 8'i ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayı gören bir vatandaş, midibüsün yolcu almak için durduğu sırada arkadan elen TIR’ın çarptığını söyledi. Karadeniz Sahil Yolu Trabzon yönü, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yoldan kontrollü olarak verildi.

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