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Rize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldı (2)

İSTİNAT DUVARI ÇÖKME ANI KAMERADA Rize'de sağanak sonrası bir sitenin istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle birlikte duvarın site çevresinde park halindeki 4 aracın üzerine düştüğü,...

GÜVENLİK 02.09.2019, 14:55
Rize'de sitenin istinat duvarı çöktü; 4 araç toprak altına kaldı (2)

İSTİNAT DUVARI ÇÖKME ANI KAMERADA
Rize'de sağanak sonrası bir sitenin istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle birlikte duvarın site çevresinde park halindeki 4 aracın üzerine düştüğü, kopan parçaların da zemin kattaki site yönetim ofisine çarptığı görülüyor.

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