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Rize'de sel sularının sürüklediği iş makinesinin enkazına ulaşıldı

RİZE'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram yağışla birlikte taşan dere sularının sürüklediği iş makinesinin enkazına ulaşıldı. Muradiye Beldesi Kömürcüler köyünde, 2 Ağustos'ta sağanakla birlikte meydana...

Rize'de sel sularının sürüklediği iş makinesinin enkazına ulaşıldı
RİZE'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram yağışla birlikte taşan dere sularının sürüklediği iş makinesinin enkazına ulaşıldı.
Muradiye Beldesi Kömürcüler köyünde, 2 Ağustos'ta sağanakla birlikte meydana gelen sel ve heyelanda taşan derenin suları, iş makinesini sürükledi. Dere sularının sürüklediği iş makinesinin enkazı 6 gün sonra bulundu. İş makinesinin enkazı dere yatağından alınarak kıyıya çekildi.
'MAL GİTTİ CANIMIZ YERİNDE'
İş makinesi operatörü İshak Fil, taşan derenin yolun altını oyduğunu belirterek iş makinesinin sele kapıldığını söyledi. Fil, "Dere öyle bir geldi ki böyle bir şey olmaz. Sel yolun altını aldı. Çalıştırıp makineyi kurtarmak istedim ama makine çalışmadı. Ben aşağıya atladım. O sırada makine sele kapıldı. Ben canımı son anda kurtardım. Mal gitti, canımız yerinde" dedi.
İş makinesi sahibi İsa Fil de "Makine yolun üzerindeydi. Sel aniden geldi. Makineyi çalıştırıp kurtarmak istediler ama olmadı. İş makinesi enkazını dereden çıkarttık" diye konuştu.

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