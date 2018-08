Rize'de sağanak sele döndü; başkan 'batıyoruz' paylaşımı yaptı (5)

, SEL BÖLGESİNİ HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

Ankara'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 'Sikorsky' tipi askeri helikopterle Rize'deki sel bölgelerini havadan inceledi. DSİ Müdürü Acu, helikopterde harita üzerinden heyete bilgiler verdi. Güneysu İlçesi futbol sahasında inen helikopterdeki heyet daha sonra karayoluyla Rize'nin selin vurduğu Salarha ve Muradiye beldelerine geçti.

Bakan Turhan ve beraberindeki heyet, bölgede incelemelerde bulundu, selde zarar gören vatandaşları ziyaret etti, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

'DEVLETİMİZ, GÜÇLÜDÜR GEREĞİNİ YAPACAKTIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, helikopterle bölgede yapılan incelemenin ardından Demirören Haber Ajansı () muhabirine özel açıklamada bulundu. Devletin bu tür afetlere karşı güçlü olduğunu ve gereğinin yapılacağını kaydeden Bakan Turhan, "Sel bölgesini havadan gördük. Aşırı yağış sonucu oluşan dere taşması sonucu, bazı yollarımızda hasarlar olduğu, Karayolları, DSİ ve Özel İdare ekiplerinin anında müdahalesiyle ulaşımda önemli bir sorun, sıkıntı olmadan kapanan yollar tekrardan ulaşıma açıldı. Herhangi bir can kaybı olmaması her şey önemli. Bazı ufak tefek maddi hasarlar var, onları da yerinde görüp, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, vatandaşların sorunları ve dertlerini dinleyeceğiz. Devletimiz, bu tür afetlere karşı güçlüdür, gereğini anında yapacaktır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Tüm ekiplerimizle birlikte burada oluşan maddi hasarların giderilmesi için her türlü işlemi en kısa sürede yapacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuya ilişkin 'gereği yapılsın' şeklinde talimat verdiğini belirtti. Yazıcı, "Buraya hareket ederken, Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarını aldık. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. 'Her şeye bakılsın gereği yapılsın' talimatı oldu. Hiç kimse mağdur olmayacak. İnşallah bu tür afetler bir daha yaşamayız" diye konuştu.

METREKAREYE 74 KİLOGRAM YAĞIŞ

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, ise metrekareye 2 saatte 74 kilogram yağış düştüğüne dikkat çekerek, "Can kaybının olmayışı bizim için sevindirici. Bölgede yeni yağış bekleniyor. Yine de dikkatli olmak gerekiyor. Bizler de sahada olacağız. Metrekareye 2 saatte 74 kilogram yağış düşmesi önemli bir miktar. İnşallah kazasız, beleasız bu sıkıntıyı atlatacağız"

