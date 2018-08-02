Rize'de sağanak sele döndü; başkan 'batıyoruz' paylaşımı yaptı (3)

8 KİŞİ MAHSUR KALDI

Rize'de etkisini sürdüren şiddetli yağışla meydana gelen sel nedeniyle Güzelyurt ve Islahiye köylerinde 8 kişi heyelanlı bölgede mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kömürcüler köyünde ise sel sularının tehdit ettiği 7 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

6 ARAÇ SELE KAPILDI

Rize'nin Salarha ve Muradiye beldelerinde de taşkın nedeniyle 6 araç selde sürüklendi. Araçlarda hasar meydana geldi. Bölgeye ulaşan iş makineleriyle kapalı yolları açılması için çalışma başlatıldı. İki beldede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı.

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, büyük bir afet yaşadıklarını belirterek "Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bölgede yağmur devam ediyor. Müdahale ediyoruz" dedi.

İŞ MAKİNESİ BÖYLE SÜRÜKLENDİ

Rize'de selle mücadale çalışmasında kullanılan iş makinesi, debisi yükselen derede akıntıya kapıldı. Sürüklenen iş makinesi derede gözden kayboldu. Operatörün son anda terk ettiği iş makinesinin derede sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.



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