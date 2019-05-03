Rize'de, MHP'lilerin olduğu otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

RİZE’de, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, 3 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Derepazarı ilçesinde meydana geldi. Kent merkezine giden MHP MYK Üyesi Recep Bakırcı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yoldan çıktı. Kazada, Bakırcı ile otomobilde bulunan MHP MYK üyesi ve Trabzon 23'üncü Dönem Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu ve İl Yönetim Kurulu üyesi Musa Yazıcı hafif yaralandı. 3 yaralı otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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