Rize'de kaybolan 2 çocuk, 17 saat sonra ormanda sağ bulundu (5)- Yeniden

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5), yaklaşık 17 saat sonra evlerine 1,5 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda savaş döneminden kalma mevzi içerisinde bulundu. Çocuklarına kavuşan aileler, sevinç gözyaşı döküp, ekiplere teşekkür etti.

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu. Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber verdi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

İLÇE SEFERBER OLDU

Ekipler, dün geceden beri arama çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek verdi.

PARKTAN YÜRÜYEREK ÇIKMIŞLAR

Kayıp çocukların bulunması için Rize Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu, ilçede kriz merkezi kuruldu. Polis ekipleri, park çevresindeki mobese ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerde, çocukların parktan yürüyerek çıktıklarını, ardından da gözden kaybolduklarını tespit etti.

17 SAAT SONRA ORMANDA MEVZİDE BULUNDULAR

Bugün, çalışmalara takviye ekipler de katıldı. Fındıklı Kaymakamlığı'nca oluşturulan kriz merkezinde çalışma yürüten ekipler, çocukların muhtemel gidilebileceği yerleri belirledi. 6 ekip arazide, JAK ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri de beraberindeki 'Oyma iz takip' ve 'Kır arama kurtarma' adlı köpeklerle ormanlık alana girdi. Yaklaşık 3 saat ormanda arama yapan ekipler, bölgede isimlerini seslenerek, çocuklara ulaşmaya başladı. Özel eğitimli köpeklerin arazide tepki verdiği bölgeye yönelen ekiplerin sesine, çocuklar karşılık verdi. Sesin geldiği bölgeye giden ekipler, saat 10.00 sıralarında evlerinden 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda savaş döneminden kalma mevzide, çömelmiş halde bekleyen çocuklara buldu.

17 saat sonra bulunan çocuklar, ekipler tarafından omuzlarda taşınarak kaymakamlık binası önüne getirildi, burada bekleyen aileleriyle buluşturuldu. Çocuklarına kavuşan anne Elif Özkan ve Fatma Yıldırım sevinç gözyaşları dökerek, ekiplere teşekkür etti. Arama kurtarma ekiplerini alkışlar eşliğinde karşılayanlar da buluşmada duygusal anlar yaşadı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ardından çocuklar, ambulansla götürüldüğü Fındık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Rize Valisi Kemal Çeber de hastanede çocukları ziyaret ederek, aileleriyle görüştü. Çocukların bulunmasında özel eğitimli köpeklerin etkin rolü olduğunu kaydeden Vali Çeber, "Hepimiz bu geceyi uykusuz geçirdik. Çocukları bulmak için verilen dayanışma muhteşemdi. Yağız ve Barış'a bir an önce kavuşalım diye hepimiz çalıştık. Tüm Türkiye'nin duaları bizimleydi. Hep birlikte olmayı başardık. Birlikte biz olarak evlatlarımıza kavuştuk. Ailenin durumu bildirmesiyle çalışmalar başlatıldı. Sanırım ilçede bin kişi ayakta, sokaktaydı. Camilerden anonslar yapıldı. Herkes seferber oldu. Tüm profesyonel ekiplerde sahadaydı. Her tarafa baktık. Evlatlarımıza ulaştık. Orada çalılık bölgede bir kuytuda bulduk. Aslında gece orada herkes aradı. Bizim o kahraman köpeklerimiz çok fazla kişi olmasına karşın bir koku hassasiyeti alamadı" dedi.

'ŞÜPHELİ BİR DURUM YOK'

Yapılan incelemelerde ellerinde kriminal anlamda düşündürecek bir verinin olmadığını da kaydeden Vali Çeber, "Çocuklarımızın durumu gayet iyi. Sarıldık, kucaklaştık. Burada 'biz' olduk. Köpeklerimiz alanlarında en iyisi. Tüm ekipleri kutluyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Çok mutluyuz. Türkiye'de çok mutlu oldu. Süreç uzayınca şüpheler artıyor. Ama şu ana kadar şüpheli tespit ettiğimiz şüpheli bir durum yok. Bize çocuklar diyor: 'yürüyüşe çıktık, patikaya doğru çıktık. Sonra da annemizi aradık'. Ekiplere de 'kaybolduk, sonra canavarlar geldi, ben uyudum barış uyumadı' dediler. Önemli olan onları sağ salim bulmaktı. Bizi kriminal anlamda düşündürecek bir veri şu an itibarıyla yok" diye konuştu.

AİLELER TEŞEKKÜR ETTİ

Selim Yağız Özkan'ın babası Serkan Özkan ise çok mutlu olduklarını belirterek, "Tüm ilçe bizim yanımızda oldu, herkes seferber oldu, arama çalışmalarına destek oldu. Sabaha kadar bizi yalnız bırakmadılar. Benim değil, kendi çocuklarıymış gibi sahip çıktılar. Sokaklarda sabaha kadar aradılar, hiç uyumadılar. Herkes hakkını helal etsin. Ben de olsa bunu yapardım. Allah razı olsun" ifadesinde bulundu.

Barış Yıldırım'ın babası Emin Yıldırım da çocuklarına kavuştukları için çok sevinçli olduklarını, destek olan herkese çok teşekkür ettiklerini söyledi.



FOTOĞRAFLI