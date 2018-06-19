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Rize'de kamyonet çarpan anne öldü, kızı ağır yaralı

RİZE'nin İkizdere ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren anne ve kızına kamyonet çarptı. Kazada, Ayşe Öztürk (75) öldü, kızı Keziban Öztürk (50) ağır yaralandı. 3 büyükbaş da telef oldu. Kaza, İkizdere ilçesi Çamlık köyünde...

Rize'de kamyonet çarpan anne öldü, kızı ağır yaralı
RİZE'nin İkizdere ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren anne ve kızına kamyonet çarptı. Kazada, Ayşe Öztürk (75) öldü, kızı Keziban Öztürk (50) ağır yaralandı. 3 büyükbaş da telef oldu.
Kaza, İkizdere ilçesi Çamlık köyünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İkizdere'den Erzurum'un İspir ilçesi yönüne giden A.K., kullandığı 53 HP 121 plakalı kamyonetle, karayolunda önüne çıkan hayvan sürüsüne ardından da Ayşe ve Keziban Öztürk'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ayşe Öztürk olay yerinde öldü, Keziban Öztürk ise ağır yaralandı. Kazada, 3 büyükbaş da telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Keziban Öztürk'ü ambulansla alarak Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ayşe Öztürk'ün cesedi ise İkizdere Sağlık Ocağı morguna kaldırıldı. Sürücü A.K. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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