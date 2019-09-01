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Rize'de kamp için çıktıkları yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor
RİZE'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba, ulaşmak için jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgede, havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalarının,...
GÜVENLİK 31.08.2019, 21:19
RİZE'nin Güneysu ilçesinde kamp kurmak için gittikleri Handüzü Yaylası'ndaki ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik gruba, ulaşmak için jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgede, havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalarının, günün aydınlanmasıyla yeniden başlatılacağı belirtildi.
Öle saatlerinde kamp kurmak için Handüzü Yaylası'nda giden 6 kişilik grup, bölgede etkili sis nedeniyle yolunu kaybetti. Ormanlık alanda yolunu şaşıran gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ve UMKE ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında gruba ait bir ize ulaşılamadı. Havanın kararması ve etkili sis nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarının, günün aydınlanmasıyla yeniden başlatılacağı belirtildi.
Kaybolan grubunun, tatil için İstanbul'dan geldikleri Rize'de kamp yapmak için yaylaya çıktımları öğrenildi.
Öle saatlerinde kamp kurmak için Handüzü Yaylası'nda giden 6 kişilik grup, bölgede etkili sis nedeniyle yolunu kaybetti. Ormanlık alanda yolunu şaşıran gruptakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ve UMKE ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında gruba ait bir ize ulaşılamadı. Havanın kararması ve etkili sis nedeniyle ekipler çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarının, günün aydınlanmasıyla yeniden başlatılacağı belirtildi.
Kaybolan grubunun, tatil için İstanbul'dan geldikleri Rize'de kamp yapmak için yaylaya çıktımları öğrenildi.
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