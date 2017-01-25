Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

Rize'de fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), () - RİZE’nin Fındıklı İlçesi’nde otel ve eğlence yerlerine yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5’i tutuklandı. Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri,...

Rize'de fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), () - RİZE’nin Fındıklı İlçesi’nde otel ve eğlence yerlerine yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5’i tutuklandı.
Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Fındıklı İlçesi’nde vatandaşların şikayet ve ihbarları üzerine önceki gün 10 otel ve eğlence merkezine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı kadınların da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 42 kişiden 8’i serbest bırakılırken 21 kadın sınır dışı edildi, 11 kişi, ‘Fuhuşa aracılık yapmak ve yer temini’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. N.A.’nın savcılık tarafından serbest bırakıldığı olayda mahkemeye sevk edilen R.T, Y.T, Ş.A.P, V.G ve M.G tutuklandı; Z.M, E.İ, E.T,M.K, Ö.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu arada hakkında yasal işlem başlatılan N.Ö. ve Y.T.’nin de sağlık sorunları nedeniyle ifadeleri alınamadı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55