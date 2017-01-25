Rize'de fuhuş operasyonunda 5 tutuklama

Muhammet KAÇAR/FINDIKLI (Rize), () - RİZE’nin Fındıklı İlçesi’nde otel ve eğlence yerlerine yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5’i tutuklandı.

Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Fındıklı İlçesi’nde vatandaşların şikayet ve ihbarları üzerine önceki gün 10 otel ve eğlence merkezine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı kadınların da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 42 kişiden 8’i serbest bırakılırken 21 kadın sınır dışı edildi, 11 kişi, ‘Fuhuşa aracılık yapmak ve yer temini’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. N.A.’nın savcılık tarafından serbest bırakıldığı olayda mahkemeye sevk edilen R.T, Y.T, Ş.A.P, V.G ve M.G tutuklandı; Z.M, E.İ, E.T,M.K, Ö.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu arada hakkında yasal işlem başlatılan N.Ö. ve Y.T.’nin de sağlık sorunları nedeniyle ifadeleri alınamadı.

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