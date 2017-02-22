Rize'de FETÖ'den 8 polise gözaltı

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 polis gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, biri kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen 4 komiser yardımcısı ile 4 polis memuru gözaltına alındı. Polislerin evleri aranırken, telefon ve bilgisayarlarının yedekleri alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorgulaması sürüyor.