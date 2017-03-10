Rize'de eski İstihbarat Komutanı ve 8 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Muhammet KAÇAR / RİZE, () – RİZE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Hilmi Sandal ve örgütün 'askeri imamı' olduğu öne sürülen Osman Şaylı’nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında hazırlanan iddianame Rize 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 49 sayfalık iddianamede, dönemin İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Hilmi Sandal ve örgütün 'askeri imamı' olduğu öne sürülen Osman Şaylı hakkında 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek'suçlaması yer aldı. A.B., A.Y., H.A.A., M.B., R.G., S.A. ve T.D. hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasının yapıldığı iddianamede sanıklar hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına gelecek hafta başlanacak.