Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

Rize'de 'çocuk istismarı' sanığına 24 yıl hapis

RİZE, () - RİZE'de, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan dönemin İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı M.N.G., 24 yıl 2 ay hapis cezasında çarptırıldı. Olay 2016 yılının...

Rize'de 'çocuk istismarı' sanığına 24 yıl hapis

RİZE, () - RİZE'de, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan dönemin İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı M.N.G., 24 yıl 2 ay hapis cezasında çarptırıldı.
Olay 2016 yılının ilk günlerinde meydana geldi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kızılay Şube Başkanı 56 yaşındaki M.N.G. hakkında, yaşı küçük erkek çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.N.G.’nin cep telefonları ve kullandığı bilgisayarlar incelemeye alındı. Bilgisayar hard disklerine format attığı ve hard disklerin değiştirildiği belirlenen M.N.G.’nin bilgisayarlarında küçük çocuklarla ilgili uygunsuz görüntüler ve yazışmalar olduğu saptandı. Polis soruşturmayı sürdürürken 13 yaşındaki bir başka çocuğun ailesinden de istismar yönünde şikayet geldi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemelerinin sona ermesinin ardından gözaltına alınan M.N.G., çıkarıldığı mahkemece, 'küçük yaşta çocuklara cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.
Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık M.N.G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanık avukatı beraat talep ederken, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.N.G.'yi, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla 7 yıl 6 ay, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla da 16 yıl 8 ay olmak üzere toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum etti.
Bu arada M.N.G.'nin, 2001-2003 yılları arasında Ensar Vakfı Şube Başkanlığı yaptığı da öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55