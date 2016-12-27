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Rize'de çirkin paylaşıma soruşturma

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak poz veren ve fotoğrafı sosyal medyada paylaşan M.K. ile bu fotoğrafı, 'Aha yeni Atanız' yazısıyla sosyal medya üzerinde yayınlayan A.B....

Rize'de çirkin paylaşıma soruşturma

Muhammet KAÇAR/RİZE, () - RİZE’de Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak poz veren ve fotoğrafı sosyal medyada paylaşan M.K. ile bu fotoğrafı, 'Aha yeni Atanız' yazısıyla sosyal medya üzerinde yayınlayan A.B. gözaltına alındı. İki kişi hakkında, 'Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse imzasıyla yapılan açıklamada, Rize Belediyesi tarafından Eylul ayı başında başlatılan '15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi' kapsamında Rize Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin Rize Valiliği tören alanına taşındığı hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:
Taşınma sırasında Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak, Atatürk heykeline benzer poz veren ve bu fotoğrafı kendi sosyal paylaşım sayfasında paylaşan M.K. ile bu paylaşımı, ‘Aha yeni Atanız’ şeklinde bir yazı ile yine kendi sosyal paylaşım sayfasında yayınlayan A.B. isimli şüpheliler hakkında, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanunu gereğince, ‘Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/7284 sayılı dosyasından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheliler M.K. ve A.B. gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir.”

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