Rize'de Atatürk’e hakaretten gözaltına alınan 2 kişi serbest

Muhammet KAÇAR/ RİZE,() – RİZE’de, sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar nedeniyle, ‘Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan M.K. ve A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan M.K. ile aynı fotoğrafı, 'Aha yeni Atanız' yazısıyla sosyal medyada yayınlayan A.B. hakkında, 'Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve bu kişiler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K ve A.B., çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



