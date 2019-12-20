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Rize'de 1,5 ton istavrite el koyuldu
RİZE'de, denetimler sırasında boy sınırlamasına takılan 1,5 ton istavrite el koyuldu. Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince av yasakları kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Pazar ilçesinde, Sahil Güvenlik...
GÜVENLİK 20.12.2019, 09:21
RİZE'de, denetimler sırasında boy sınırlamasına takılan 1,5 ton istavrite el koyuldu.
Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince av yasakları kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Pazar ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SAGET-34) ve Pazar Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle yaptığı denetimlerde boy sınırlamasına takılan, 1,5 ton ağırlığındaki 100 kasa istavrite el koyuldu. Belirlenen boy ve ağırlık yasaklarına uymayan balıkçı hakkında idari yaptırım cezası uygulandı.
Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince av yasakları kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Pazar ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SAGET-34) ve Pazar Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle yaptığı denetimlerde boy sınırlamasına takılan, 1,5 ton ağırlığındaki 100 kasa istavrite el koyuldu. Belirlenen boy ve ağırlık yasaklarına uymayan balıkçı hakkında idari yaptırım cezası uygulandı.
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