Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Ortaköy'de, olay yerinde son durum: CANLI
Ortaköy'den, olay yerinden son durum:...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de: 39 kişi öldü, 15'i yabancı
Ortaköy saldırısında ölen 39 kişinin...
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Bozdağ'dan patlama açıklaması

Reyna saldırısında şehit olan polisin Mersin'deki ailesi yasta

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - İSTANBUL'un ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında polis memuru 21 yaşındaki Burak Yıldız'ın şehit olduğu haberi, Mersin'deki baba evine...

Reyna saldırısında şehit olan polisin Mersin'deki ailesi yasta

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - İSTANBUL'un ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında polis memuru 21 yaşındaki Burak Yıldız'ın şehit olduğu haberi, Mersin'deki baba evine ateş düşürdü.
Sabah saatlerinde şehit Burak Yıldız'ın merkez Toroslar İlçesi Atakent Mahallesi Cumhuriyet Evleri Konutları'nda bulunan Yıldız ailesinin evine giden Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, acı haberi verdi. Şehit Yıldız'ın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtilirken acı haberi alan anne Aslı Yıldız sinir krizleri geçirdi. Şehit annesi Aslı Yıldız'a, sağlık görevlileri müdahale etti. Haberi alan Burak Yıldız'ın yakınlarının akın ettiği eve bayrak asıldı.
Bekar olan şehit polis Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız'ın da İstanbul'da polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi.
Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1.5 yıl önce mezun olan şehit polis Burak Yıldız'ın, 10 Aralık'ta Beşiktaş Vodafone Arena'da terör saldırısında şehit olan meslektaşları için Instagramda, "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye konuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20-21-22 ? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak" paylaşmıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55