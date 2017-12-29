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Reyhanlı’da uyuşturucu operasyonu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap imalatında kullanılan 9 kilo 750 gram hammadde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı...

Reyhanlı’da uyuşturucu operasyonu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu hap imalatında kullanılan 9 kilo 750 gram hammadde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu imal eden ve satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı detektör köpeklerin de kullandığı operasyonda, uyuşturucu imalatında kullanılan 9 kilo 750 gram hammadde, 1 kurutma makinesi, 4 cam fanus ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.

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