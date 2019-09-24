Reyhanlı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi (1)

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıdığı ileri sürülen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.