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Resulayn ve Tel Abyad'ın merkez ile kırsalında arama-tarama faaliyetleri sürüyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan Resülayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
GÜVENLİK 15.10.2019, 22:41 15.10.2019, 22:57
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi.
Öte yandan, görüntülerde ise askerlerin arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları görülürken, 10 metrelik tünel de dikkat çekiyor.
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