Resulayn, terörden tamamen temizlendi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, tamamen terörden temizlendi.

Türkiye ile ABD arasında varılan uzlaşmayla TSK'nın SMO askerleriyle birlikte Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saat ara, dün gece sona erdi. Yeniden harekata geçen TSK ve SMO askerleri, bugün, teröristlerin terk edip kaçtığı ilçe merkezinde karargah olarak kullandıkları binaya girdi. İlçe merkezi tamamen kontrol altına alınırken, teröristlerin kaçarken ev ve iş yerlerini ateşe verdikleri gözlendi.

Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerine örttükleri sac plakalar da görüntülendi. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi. YPG/PKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lardan korunmak için yaptığı belirtildi.



