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Resulayn şehidi için tören düzenlendi (2)
ŞEHİDİN CENAZESİ ADANA'YA GETİRİLDİ Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in (22) cenazesi, uçakla...
GÜVENLİK 27.10.2019, 17:38
ŞEHİDİN CENAZESİ ADANA'YA GETİRİLDİ
Suriye’nin Resulayn bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in (22) cenazesi, uçakla memleketi Adana'ya getirildi. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda törenle karşılanan Türkel'in canezesi, Asri Mezarlık morguna kondu.
Bekar olan, lise öğrencisi bir kız kardeşi bulunan Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi, yarın saat 09.00'da Yüreğir ilçesindeki Yakapınar Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından Yakapınar Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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