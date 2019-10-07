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Resulayn'daki ABD üssü boşaltıldı
ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı. Resulayn ilçe merkezinin batısında yer alan Tel Halef...
GÜVENLİK 07.10.2019, 11:53
ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'ın batısında yer alan ABD üssü boşaltıldı.
Resulayn ilçe merkezinin batısında yer alan Tel Halef köyündeki ABD üssü boşaltıldı. ABD üssündeki malzemelerin kamyonet ikap türü araçlara yüklenerek bölgeden götürüldüğü gözlendi. ABD askerleri ise zırhlı araçlarla üs bölgesini terk etti.
Resulayn ilçe merkezinin batısında yer alan Tel Halef köyündeki ABD üssü boşaltıldı. ABD üssündeki malzemelerin kamyonet ikap türü araçlara yüklenerek bölgeden götürüldüğü gözlendi. ABD askerleri ise zırhlı araçlarla üs bölgesini terk etti.
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